انتهت الدوري الإنجليزي - لوتون (3)-(4) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة لوتون تاون ضد أرسنال في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق97.جووووووول قااااتل لأرسنال عن طريق ديكلان رايس برأسية.

ق86. الحارس يتألق ويمنع الهدف الرابع من رأسية هافيرتز.

ق77. تسديدة من تروسارد فوق المرمى.

ق60. جووووول التعادل لأرسنال عن طريق كاي هافيرتز مستغلا تمريرة من جابرييل جيسوس.

ق56. جووووول ثااالث للوتون عن طريق روس باركلي بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء خادعت رايا.

ق49. جووول التعادل من جديد للوتون برأسية من أديبايو بعد خروج خاطئ من دافيد رايا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول

ق44. جوووول الثاني لأرسنال عن طريق جابرييل جيسوس برأسية بعد عرضية من بن وايت.

ق39. كامينيسكي يتصدى لتسديدة قوية من بوكايو ساكا.

ق27. الحارس يمنع الثاني بتسديدة من جابرييل جيسوس.

ق25. جوووول التعادل للوتون عن طريق جابرييل أوشو برأسية بعد ركنية نفذها ألفي دوجتي.

ق20. جوووول أول لأرسنال عن طريق جابرييل مارتينيلي بعد تمرية من بوكايو ساكا.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل