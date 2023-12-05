تشكيل أرسنال – النني على مقاعد البدلاء ضد لوتون.. وخيسوس أساسي

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه لملاقاة لوتون تاون في ملعب كينيلورث رود في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس محمد النني لاعب أرسنال على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

في الدفاع: جاكوب كيويور- ويليام ساليبا- جابرييل ماجاليس- بن وايت

في الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- مارتن أوديجارد

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي- جابرييل خيسوس- بوكايو ساكا

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ33 نقطة فيما يأتي لوتون في المركز الـ1 بتسع نقاط.