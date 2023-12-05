مؤتمر تين هاج: هذا سبب منع الصحفيين.. وأثق أن اللاعبين يدعمونني

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - جالاتا سراي ضد مانشستر يونايتد

عقد إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمرا صحفيا بعد الأحداث النارية التي سبقته اليوم الثلاثاء والتي شهدت منع أربعة صحفيين من حضوره.

وتحدث تين هاج في المؤتمر الذي يسبق مواجهة تشيلسي غدا الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد قائلا: "حظبنا بأسبوع أو أسبوعين من الأداء الجيد ثم لن نلعب جيدا ضد نيوكاسل لكننا سنواصل العمل من هناك".

وأردف "لعبنا جيدا ضد جالاتا سراي وإيفرتون ولكن ذلك لم يحدث ضد نيوكاسل، ولم نكن سعداء بذلك ولكننا ظللنا في المباراة وكان بإمكاننا التعادل في النهاية".

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وتابع "بالطبع ابتعدنا قليلا في الترتيب لكن ليس بعيدا جدا لذا حسنا".

وبسؤاله هل يشعر بدعم اللاعبين له رد "نعم أنا واثق من ذلك، لقد رأينا العودة في النتيجة ضد برينتفورد وبيرنلي وفولام، أظهر الفريق شخصية قوية في كل مباراة وأظهر اتحادنا".

وشدد "لا يمكن لعب كرة قدم عظيمة مثلما فعلنا مؤخرا بدون اتحاد".

وعن منع الصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي قال: "يجب أن يسألوننا أولا قبل أن ينشروا قصصهم من خلف ظهرنا، هذا ليس صحيحا، أعتقد أن بيننا علاقة أخرى ويجب أن يخبرونا بذلك مسبقا ونحظى بنقاش مهني عن الموضوع المطروح".

وكان تين هاج منع صامويل لوكهارست من مانشستر إيفينينج نيوز وديفيد مكدونيل من ميرور وروب داوسون من إي إس بي إن وكافيه سوليكول من سكاي سبورتس من حضور المؤتمر بداعي نشرهم أنباء كاذبة عن الفريق.

وبسؤاله عن هل يشعر بالقلق إزاء صحة تلك القصص الإخبارية أجاب "لا بالطبع لأن ذلك يحدث في كل فريق فهناك بعض اللاعبين الذين لا يلعبون ويصبحون غير سعداء، وهذا ليس مختلفا عن الطبيعي".

وأردف المدرب الهولندي "يجب أن تنتظر فرصتك ولكن لا توجد مشاكل".

وعن الانتقادات الموجهة له قال: "أستمع دائما للاعبين وأعطيهم الفرصة إن كان لديهم آراء مختلفة سوف أستمع لكنهم لم يخبروني عدا لاعبا أو اثنين، لكن بشكل عام فكل اللاعبين يريدون اللعب بطريقة استباقية وديناميكية وشجاعة".

وبسؤاله عن الأزمات داخل غرفة خلع الملابس أجاب "لا يوجد لكن بالطبع هناك الكثير من التكهنات المنتشرة والتي لا تشتتنا".

وأتم "نعرف أننا في مرحلة انتقالية ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح ونبني فريقا ويتقدم، ولدينا بعض اللاعبين الشباب الذين يتطورون وترى الإمكانات التي يمكن من خلالها المساهمة في مانشستر يونايتد ناجح في المستقبل".

ويحتل يونايتد المركز السابع بـ24 نقطة، فيما يأتي تشيلسي عاشرا بـ19 نقطة.

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