مران الأهلي – مشاركة ياسر إبراهيم.. وتأهيل محمد عبد المنعم

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 20:31

كتب : حسام نور الدين

ياسر إبراهيم - الأهلي

شارك ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في مران فريقه الذي أقيم اليوم الثلاثاء عقب تعافيه من الإصابة التي ألمت به خلال مباراة يانج أفريكانز.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

ياسر إبراهيم

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض ياسر إبراهيم بكدمة أعلى الركبة في مباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له.

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وخاض الأهلي مرانه اليوم في ملعب مختار التش بمقر النادي في الجزيرة استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض اللاعبون وحدات تدريبية متنوعة، والتي بدأت بجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمد عبد المنعم تنفيذ البرنامج التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويواجه الأهلي منافسه بلوزداد الجمعة المقبلة في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بأربعة نقاط يليه ميدياما بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بلوزداد ثم يانج أفريكانز بنقطة وحيدة.

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