برشلونة يعلن ضرورة خضوع تير شتيجن لعملية جراحية

أعلن نادي برشلونة ضرورة خضوع حارس مرماه مارك أندري تير شتيجن لعملية جراحية في قطنية الظهر.

وأشار برشلونة إلى أن التدخل الجراحي سيكون هو الحل للمشكلات التي يعاني منها الحارس الألماني.

وسيجري تير شتيجن الجراحة خلال الأسبوع الحالي.

وفقا للتقارير فإن تير شتيجن سيغيب لفترة تتراوح ما بين شهرين إلى ثلاثة.

وخلال تلك الفترة قد يغيب الحارس الألماني عن 15 مباراة من ضمنهم كأس السوبر الإسباني واحتمالية غيابه عن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

تير شتيجن كان قد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب ألمانيا في فترة التوقف الدولي الماضية.

ولم يتحسن تير شتيجن بالعلاج دون تدخل جراحي خلال الفترة الماضية وهو ما لم يترك أي حل آخر سوى التدخل الجراحي.

ونجح برشلونة في التغلب على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها فريقي ريال مدريد وجيرونا.