مؤتمر بوكيتينو: لا يمكنني نصح تين هاج.. وهذه حالة نكونكو

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي على أن لاعبه كريستوفر نكونكو لن يكون متواجدا ضد مانشستر يونايتد.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد غدا الأربعاء في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نكونكو لن يكون متاحا لمباراة الغد، الأمر يتعلق بتقييمه يوما بعد يوم، أحيانا نشعر بالحماس ونريد انضمام اللاعب في أسرع وقت ممكن ولكن يجب أن نكون حذرين".

واستمر "مادويكي وأوجوتشوكو شعرا بشيء عقب مواجهة برايتون وسيعودان للفريق قريبا".

وواصل "مواجهة مانشستر يونايتد؟ جميعنا على نفس المستوى ولكن في مواقف مختلفة ولا أقول إنه الوقت المناسب لمواجهتهم لأننا سنلعب ضد فريق صعب لأنهم يريدون الفوز ونحن نريد الحفاظ على الزخم ونبني على مباراة برايتون ونصعد أكثر في جدول الترتيب، من المهم بالنسبة لنا أن نكون في موقف مختلف".

وشدد "أنا أركز فقط على فريقي، يجب علينا أن نتحسن هذه عملية يمكنني شرحها ولكن لا يجب أن أقارنا بناد آخر، نحن نبني شيئا مختلفا وأعتقد أنه سيصبح رائعا والأمر يتعلق بالوقت فقط حتى نحصد ما نريد".

وعن إمكانية إعطاء نصيحة لإريك تين هاج قال: "أنا مدرب يحاول تقديم أفضل ما لديه برفقة طاقمه ولا يمكنني إعطاء نصية لزميلي وليس واجبي التحدث عن مكان آخر يجب فقط أن أركز لأنني لدي الكثير لأتعامل معه".

وأكمل "خلال الموسم الحالي مواجهة نيوكاسل فقط هي من كانت محبطة كأداء من الفريق بالكامل ولكن في غيرها الأداء ثابت ونحن نحصل على النتائج التي نستحقها".

وأضاف "أكبر تهديد في مانشستر يونايتد هو سرعة المهاجمين لديهم يجب ألا نسمح بالتحولات وأن نكون أذكياء في هجومنا، راشفورد وجرناتشو يمكنهم التحول بسرعة كبيرة".

وأردف "أنا سعيد بالفريق الذي أمتلكه ولكن منذ بداية الموسم ونحن نعاني من إصابات عديدة، إذا نظرت لقائمة المباراة غدا ستجد الكثير من اللاعبين الشباب الذين سينضمون من الأكاديمية".

وعن رأيه في تين هاج قال: "هو مدرب جيد، أتذكر عندما كنت أدرب توتنام وواجهنا أياكس في نصف نهائي دوري الأبطال وسعيد بمواجهته بعد أربعة أعوام".

وأتم "غياب كونور كالاجير لن يخلق اختلافا كبيرا، وإذا نظرت للقائمة ستعرف إنني لن يكون من الصعب علي اختيار التشكيل ولكن بالطبع أنا سعيد ومتأكد إننا سنقدم مباراة كبيرة".

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 24 نقطة.