مؤتمر جوارديولا: سنفوز بالدوري الإنجليزي.. لكن هذا ما يقلقني

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 19:31

كتب : رامي جمال

جوارديولا

بعد التعادل ثلاث مرات على التوالي في الدوري الإنجليزي لا يشعر بيب جوارديولا بالقلق على فريقه مؤكدا أنه سيفوز في النهاية بلقب المسابقة.

وتعادل سيتي مع تشيلسي 4-4 ثم ليفربول 1-1 ثم توتنام 3-3.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "الدافع هو تقديم أداء أفضل، تعلمت إنه أن أردت الفوز فعليك أن تلعب بشكل أفضل من منافسك".

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وأردف "يجب أن نلعب أفضل وألا نستقبل فرصا أو أهداف".

وتابع "شعوري اليوم أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي، الناس لن يصدقوا ذلك بعد ثلاثة تعادلات، ولكننا سنكرر الأمر".

وأكمل "إن سألني أي شخص اليوم فسأقول إن لعبنا مثلما لعبنا ضد ليفربول أو توتنام فسوف نكرر الأمر مع معرفة أنه لن يكون سهلا".

وواصل بيب حديثه "لم يفز أي فريق بالدوري أربع سنوات متتالية وهذه هي صعوبة الأمر، لكن إن سألتني اليوم فسأقول إننا سنفوز به".

ومنذ بداية الدوري الإنجليزي بمسمى بريميرليج في سنة 1992 لم يفز به أي فريق أربع مرات متتالية أبدا.

وعلى الرغم من تلك الثقة من بيب في حديثه لكنه كشف عما يقلقه في فريقه.

وأوضح "أنا قلق بسبب الأهداف التي استقبلناها، بالطبع أنا قلق".

واستدرك "لكنني أقول إن متوسط الفرص هو قليل بعيدا عن مباراة تشيلسي، فباقي المباريات نلعب مثل المواسم السابقة عندما فزنا بالكثير من الألقاب".

وأكمل "باقي المباريات الأمر مشابه سأقول حتى إن استقبالنا للفرص أقل من السنوات الماضية ولكن نعم نحن نستقبل العديد من الأهداف".

وشدد "علينا التحسن وألا يتم صناعة الكثير من الفرص ضدنا لنستقبل الأهداف، وآمل بعدها أن نستمر على ذلك المنوال، هذه ستكون علامة جيدة".

وعن أوناي إيمري مدرب منافسه المقبل أستون فيلا قال: "بصمته واضحة في كل الفرق التي دربها".

وأردف "حتى مع رحيله ففرقه تتحسن في كل الأقسام من حيث النتائج واللاعبين والتحكم في الضغط العالي والعميق والركلات الحرة، كل ذلك استثنائي".

وأتم "لدي الكثير من الإعجاب بأوناي إيمري ومن الصعب دائما مواجهة أستون فيلا".

ويلتقي سيتي مع أستون فيلا في ملعب فيلا بارك غدا الأربعاء في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب بـ30 نقطة فيما أتي فيلا رابعا بـ29 نقطة.

جوارديولا مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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