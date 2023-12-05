مؤتمر كلوب: لن أدرب لاعبا مثل صلاح مجددا.. ولا أفكر في لقب الدوري الآن

انهال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالإشادة على محمد صلاح نجم فريقه في ظل اقترابه من وصوله لهدفه رقم 200 مع الريدز.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل صلاح 199 هدفا وصنع 86 خلال 325 مباراة خاضها مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من روما في عام 2017.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "لاعب بمثل أرقامه لست واثقا من أنني سأدرب أحدا مثله مجددا، تطوره كإنسان مذهل ومبهر وكلاعب أيضا، هو أحد العظماء بلا أدنى شك".

وعن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قال: "انتصارنا المتأخر الأخير ضد فولام كان في غاية الأهمية وهناك الكثير من الأمور علينا تعلمها من تلك المباراة لكن كان يجب أن نلعب بشكل أفضل".

وشدد "لا أفكر لثانية عن أين يمكن أن ننهي الموسم، يجب أن نظل في المنافسة مع قدوم شهر أبريل وليس لدي أي معرفة عن المكان الذي سنكون فيه في ذلك الوقت".

وأردف "لا يمكن أن نفكر في أبعد من المباراة المقبلة".

وعن دور ترينت ألكسندر أرنولد قال كلوب: "يستطيع اللعب في وسط الملعب وكنا نعرف ذلك دائما، نشركه في المركز الأفضل لنا وله".

كما كشف كلوب عن استمرار غياب ديوجو جوتا والحارس أليسون بيكر عن مباراة الغد ضد شيفيلد يونايتد.

ويلتقي ليفربول بمضيفه شيفيلد في ملعب برامول لين في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بـ31 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

فيما يأتي شيفيلد في المركز الـ20 والأخير بخمس نقاط.