مران بيراميدز – تدريبات بدنية وخططية.. وموعد انضمام عبد الله السعيد للقاء صنداونز

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 18:28

كتب : هاني العوضي

عبد الله السعيد - بيراميدز

خاض بيراميدز مران اليوم الثلاثاء في مدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا استعدادا للقاء ماميلودي صنداونز في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه بيراميدز منافسه صنداونز الأحد المقبل في ملعب لوفتس فيرسفيلد.

وأقيم المران على ملعب جامعة توكس في بريتوريا وشارك فيه كل اللاعبين واستمر لساعة ونصف.

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واشتمل المران على تدريبات بدنية وخططية وتجربة طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق المباراة.

ومن المنتظر أن ينضم القائد عبد الله السعيد لصفوف البعثة في بريتوريا صباح غد الأربعاء بعد تعافيه من نزلة برد حادة ألمت به مؤخرا وأبعدته عن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الثانية.

وسيشارك السعيد في المران مباشرة.

ويتساوى جميع فريق المجموعة الأولى في عدد النقاط بواقع ثلاث لكل منهم.

ولكن بيراميدز يحتل المركز الرابع بفارق الأهداف فيما يأتي صنداونز في الصدارة ويليه مازيمبي ثم نواذيبو.

أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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