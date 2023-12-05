دوكو يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في نوفمبر
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 15:41
كتب : FilGoal
حصد البلجيكي جيريمي دوكو جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي لشهر نوفمبر.
وحصل الجناح البلجيكي على ضعف عدد الأصوات التي حصدها أقرب منافسيه على الجائزة، فيل فودين.
بينما احتل إيرلينج هالاند المركز الثالث في التصويت.
وشهد شهر نوفمبر، تقديم دوكو لمباراة رائعة ضد بورنموث، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في تسجيل 5 أهداف بمباراة واحدة (أربع تمريرات حاسمة وهدف).
فيما شهدت مباراة ليفربول تحقيقه لأعلى معدل مراوغات في الدوري الإنجليزي.
وكان رودري قد حصد جائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي عن شهر أغسطس.
ثم توج جوليان ألفاريز بجائزة شهر سبتمبر.
قبل أن يقتنص إرلينج هالاند جائزة الأفضل خلال أكتوبر.
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