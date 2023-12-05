جورجينيو: صلاح أصعب منافس واجهته في الدوري الإنجليزي

وصف الإيطالي جورجينيو لاعب وسط أرسنال، محمد صلاح نجم ليفربول بأصعب منافس واجهه في الدوري الإنجليزي.

وقال جورجينيو في تصريحات لبودكاست ذا أثليتك: "أصعب منافس واجهته في الدوري الإنجليزي؟ كيفن دي بروين كان رائعا، لكن أعتقد أن صلاح في مستوى آخر. لذلك، سأضع صلاح أولا".

وأضاف "محمد صلاح لاعب لا يصدق. لا يمكنك إيقافه. إنه قوي للغاية وسريع جدا، ويتمتع بعقلية مميزة".

وتابع لاعب تشيلسي السابق "عندما يريد صلاح التسديد ستجد الكرة تدخل المرمى، أتذكر تألقه الشديد في موسمه الأول مع ليفربول".

وعاد جورجينيو إلى الدوري الإنجليزي هذا الموسم عبر بوابة أرسنال.

فيما بدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

وسجل صلاح 13 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

في 325 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 199 هدفا وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.