دفاعا عن تين هاج.. مانشستر يونايتد يمنع 4 وسائل إعلام من حضور مؤتمره الصحفي

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

قرر نادي مانشستر يونايد منع حضور بعض الصحف ووسائل الإعلام من حضور مؤتمر إيريك تين حاج المدير الفني للفريق الذي من المقرر إقامته بعد قليل قبل مباراة تشيلسي الأربعاء المقبل في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" عن ذلك الأمر عبر موقعهم الإلكتروني أنهم بجانب 3 مصادر آخرين منعوا من الحضور.

وعلقت الصحيفة "مانشستر يونايتد رد على 10 هزائم من 21 مباراة بمنع حضور الصحفيين لمؤتمر تين هاج، تم منعنا من تغطية أسوأ بداية للفريق في الموسم منذ هبوطهم من قبل".

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وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من المشاكل بين تين هاج واللاعبين في غرفة تغيير الملابس وخسر جزء كبير منهم خلال الموسم الماضي أو الجاري لأكثر من سبب وهم:

-عدد من كبار لاعبي مانشستر يونايتد يشككون في نهج وتكتيكات تين هاج.

-يعتقد بعض اللاعبين أنهم أُجبروا على التدرب بقوة أكبر من اللازم هذا الموسم، بينما يشعر البعض الآخر أن المدير الفني استبدادي للغاية".

ودخل تين هاج في مشكلة خلال الموسم الماضي مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي بسبب عدم إشراكه بشكل مستمر أدت إلى رحيله والتحدث عنه مع في اللقاء الشهير مع الإعلامي بيرس مورجان، حيث أشار إلى أن تين هاج لا يستطيع التعامل مع النجوم ولا يقدم له أي احترام.

كما حدث بينه وبين ماركوس راشفورد خلافا بسبب تأخر الجناح الإنجليزي عن اجتماع الفريق.

وفي الموسم الجاري استبعد جادون سانشو تماما بسبب شكواه في الإعلام أن الجناح الإنجليزي لا يؤدي جيدا في التدريبات الأمر الذي خالفه فيه سانشو، وربط تين هاج عودة سانشو بالاعتذار وهذا ما رفضه لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق.

مؤخرا كان الخلاف مع رافاييل فاران، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن العلاقة بين الثنائي انهارت بعد اختلاف في وجهات النظر بينهما بعد استبعاد المدافع الفرنسي من الدربي ضد مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة وخسر من نيوكاسل في المباراة الماضية بهدف دون رد.

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