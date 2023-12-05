مدرب بلوزداد: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات

شدد ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد على أن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي رغم بعض الغيابات.

ويحل بلوزداد ضيفا على الأهلي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وقال باكيتا في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه عبر فيسبوك: "الجميع يشعر بالإرهاق بعد أن رحلة السفر الصعبة للغاية نحو غانا، لكن يجب أن نجهز الفريق جيدا".

وأضاف "لاعبو شباب بلوزداد يملكون الحافز وتدربوا بشكل جيد مساء الاثنين وتركيزهم منصب على لقاء الأهلي".

وتابع "صحيح، يوجد بعض الغيابات لكن الجميع على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي".

ويفتقد بلوزداد ثنائي الدفاع شعيب كداد ويوسف لعوافي بسبب الإصابة.

وأكمل "سنلعب خارج ملعبنا، كل الاحتمالات واردة والحسابات مفتوحة لكل الأندية".

وأتم المدرب البرازيلي "نأمل في التأهل للدور المقبل فلا يوجد فريق ضمن التأهل بعد".

وغادرت بعثة بلوزداد الجزائر صباح الثلاثاء في طريقها إلى مصر.

من جهته، كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ملعب مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وقال سعد شلبي في تصريحات لـFilGoal.com: "نقل مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد إلى استاد برج العرب بسبب استمرار غلق استاد القاهرة".

استاد القاهرة أعلن غلق أبوابه أمام استضافة المباريات في شهر ديسمبر بسبب الإصلاحات.

ولعب الأهلي مباراته الأولى بالمجموعات ضد ميدياما على استاد السلام، قبل أن يخوض لقاء سموحة في الدوري على استاد المقاولون العرب.

ويملك الأهلي أربع نقاط يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة من مباراتين.

فيما يتساوى ميدياما مع بلوزداد في الوصافة بـ 3 نقاط.

ويتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.

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