حارس بلوزداد: مواجهة الأهلي هامة لكنها ليست منعرجا حاسما في دوري الأبطال

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 12:36

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

يؤمن أليكسيس قندوز حارس شباب بلوزداد بأن المباراة التي ستجمع فريقه مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ليست منعرجا حاسما في مشوار البطولة.

ويحل بلوزداد ضيفا على الأهلي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة.

وقال قندوز حارس شباب بلوزداد في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "مواجهة الأهلي ستكون مباراة هامة، ولكنها ليست منعرجا حاسما في دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "في الموسم الماضي، بدأنا مرحلة مجموعات دوري الأبطال بانتصار ثم هزيمتين، وفي النهاية تأهلنا بأريحية قبل الجولة الأخيرة".

وأكمل "يجب أن نحقق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير وهو حامل اللقب، نحن جاهزون ونملك كل الإمكانات لخلق مشاكل للأهلي".

وغادرت بعثة بلوزداد الجزائر صباح الثلاثاء في طريقها إلى مصر.

من جهته، كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ملعب مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وقال سعد شلبي في تصريحات لـFilGoal.com: "نقل مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد إلى استاد برج العرب بسبب استمرار غلق استاد القاهرة".

استاد القاهرة أعلن غلق أبوابه أمام استضافة المباريات في شهر ديسمبر بسبب الإصلاحات.

ولعب الأهلي مباراته الأولى بالمجموعات ضد ميدياما على استاد السلام، قبل أن يخوض لقاء سموحة في الدوري على استاد المقاولون العرب.

ويملك الأهلي أربع نقاط يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة من مباراتين.

فيما يتساوى ميدياما مع بلوزداد في الوصافة بـ 3 نقاط.

ويتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.

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