لاعب بلوزداد: سنقدم كل ما لدينا في مواجهة الأهلي

شدد عبد الرؤوف بن غيث لاعب شباب بلوزداد على أن فريقه سيواجه الأهلي ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعرض تصحيح المسار وتعويض الخسارة من ميدياما الغاني ضمن الجولة الثانية.

ويحل بلوزداد ضيفا على الأهلي الجمعة المقبل في ثالث جولات مرحلة المجموعات

وقال بن غيث في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "الخسارة من ميدياما أوجعتنا، نغادر إلى مصر لتقديم كل ما لدينا أمام الأهلي".

وأضاف "سنعمل بجد لنكون جاهزين للمباراة، لاسيما على الصعيد البدني. والتحضيرات تسير في ظروف رائعة".

وتابع "أمامنا 3 أيام من أجل التحضير بشكل جيد لمواجهة الأهلي، لنكون في أتم الجاهزية يوم المباراة".

وغادرت بعثة بلوزداد الجزائر صباح الثلاثاء في طريقها إلى مصر.

من جهته، كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن ملعب مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد.

وقال سعد شلبي في تصريحات لـFilGoal.com: "نقل مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد إلى استاد برج العرب بسبب استمرار غلق استاد القاهرة".

استاد القاهرة أعلن غلق أبوابه أمام استضافة المباريات في شهر ديسمبر بسبب الإصلاحات.

ولعب الأهلي مباراته الأولى بالمجموعات ضد ميدياما على استاد السلام، قبل أن يخوض لقاء سموحة في الدوري على استاد المقاولون العرب.

ويملك الأهلي أربع نقاط يحتل بها صدارة ترتيب المجموعة من مباراتين.

فيما يتساوى ميدياما مع بلوزداد في الوصافة بـ 3 نقاط.

ويتذيل يانج أفريكانز المجموعة بنقطة واحدة.