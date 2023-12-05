هالاند ينافس على جائزة أفضل شخصية رياضية عام 2023

ينافس إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي على جائزة أفضل شخصية رياضية لهذا العام.

وتقدم الجائزة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وهذه هي المرة الـ70 التي تقدم فيها الجائزة.

هالاند حصد معظم الجوائز الممكنة مع مانشستر سيتي هذا العام، بعدما قاد السماوي للفوز بالثلاثية التاريخية في موسمه الأول مع النادي.

ويتنافس على الجائزة هذا العام كل من:

إرلينج هالاند (كرة قدم)

سيمون بايلز (جمباز)

نوفاك دجوكوفيتش (تنس)

ماكس فيرستابين (فورمولا 1)

سيا كوليسي (راجبي)

ايتانا بونماتي (كرة نسائية)

ويتصدر هالاند جدول هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 14 هدفا، بفارق 4 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

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