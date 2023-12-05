وزارة الرياضة: الموافقة على استضافة دورة الألعاب الإفريقية نتاج دعم القيادة السياسية المصرية

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، بقرار موافقة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية "أنوكا" على منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027.

وأكد صبحي على أن ذلك القرار هو نتاج دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة في الأونة الأخيرة.

وتستضيف مصر منافسات دورة الألعاب الإفريقية 2027 وذلك للمرة الثانية تاريخيا بعد استضافة نسخة 1991.

وتحدث وزير الرياضة في بيانه عن قدرات الدولة المصرية في البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة في هذا الشأن.

وحول إستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبري، أوضح أشرف صبحي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

ويأتي ذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية.

ونوه أشرف صبحي إلي الجيل الجديد من المنشآت الرياضية الذكية ومنها، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية المُقامة علي مساحة 468 فدان، وبها استاد يتسع لـ 92 ألف متفرج، وصالتين مغطاة بإجمالي سعة 23 ألف متفرج، ومجمع صالات تنس وسباحة واسكواش، وصالات منافسات الرماية والفروسية، كما تحدث وزير الشباب والرياضة عن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقامة علي مساحة 92 فدان، وبها صالة مغطاة تتسع 7500 ألف متفرج، 14 ملعب خماسي وقانوني، مجمع ملاعب تنس وسباحة واسكواش، وثلاثة صالات أنشطة منهم صالة لذوي الهمم والذين حازوا علي اهتمام القيادة السياسية، مع الحرص علي تكاتف كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم الوزارة.

وتقدم مصطفي بيراف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" في خطاب موافقته علي منح مصر تنظيم دورة الألعاب الإفريقية، بالتحية والتقدير والامتنان إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال الأنوكا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع رئيس جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.