رئيس مودرن فيوتشر: الأهلي ليس الوحيد.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لضم عمر كمال

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر عن تطورات المفاوضات لانتقال عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق في يناير المقبل.

وقال دعبس لقناة إي تي سي: "هذه الأمور تدار بالفعل بسرية تامة. محمود الخطيب رئيس الأهلي قيمة وأسطورة كبيرة، وعدلي القيعي (رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي) هو رجل الصفقات الأول في مصر، ولكن لم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن".

وأضاف "المفاوضات مستمرة بين الأهلي ومودرن فيوتشر، وكل طرف له مطالب معينة، والكل يريد الخروج مستفيدا من هذه الصفقة".

وأوضح "مودرن فيوتشر يبحث عن المكسب الواقعي وليس المكاسب الخرافية، خصوصا ونحن نتعامل مع الأهلي الذي نقدره. هناك احترام متبادل بالتأكيد بين إداراتي الناديين".

وواصل "لم نصل لاتفاق نهائي مع الأهلي، وأتمنى أن تكون هناك جلسة قريبة. نسعى للوصول لصيغة تفاهم نهائية في هذا الملف ترضي جميع الأطراف، والكلام مستمر مع الخطيب. القيعي حلقة الوصل بالطبع، لكن يتم الرجوع في النهاية لرئيس النادي الأهلي".

وأكمل دعبس "أتمنى الوصول لاتفاق محترم بشأن الصفقة لكن المفاوضات لا تزال في بدايتها، وعمر كمال عبدالواحد نموذج للاعب المحترف وعلى خلق، ويلعب بروح عالية، وهو دائمًا يبذل قصارى جهده من أجل النادي. أي فريق ينتقل له سيكون بموافقته مع حفظ استفادة النادي".

وتابع "الأهلي ليس النادي الوحيد الذي يفاوضني لضم اللاعب. هناك أندية خارج مصر، والزمالك لم يتقدم بأي عروض للتعاقد معه، ولا نبحث عن المنافسة بين الأندية على بيع اللاعب. أنا أتمنى بقاءه وأرغب في تجديد عقده".

واختتم "لا توجد أي عروض رسمية لضم لاعبين آخرين من فيوتشر، وأرفض فكرة التفاوض تمامًا على بيع أي عنصر أساسي من الفريق، والوحيد الذي نتفاوض على إمكانية رحيله هو عمر كمال فقط".

وفاز مودرن فيوتشر على هلال بنغازي الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد في كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويتصدر مودرن فيوتشر مجموعته برصيد 6 نقاط.