هشام حطب: استضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية ستكون بمثابة تجربة لأولمبياد 2036

شدد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية إن استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية ستكون بمثابة التجربة قبل طلب استضافة الأولمبياد.

وحصلت مصر على حق تنظيم دورة الألعاب الإفريقية لعام 2027.

وقال حطب عبر قناة صدى البلد: "مصر قادرة على استضافة أي بطولة غدا حتى لو كانت الأولمبياد".

وتابع "لكي نستضيف دورة الألعاب الأولمبية كان يجب أن نستضيف دورة الألعاب الإفريقية لتكون بمثابة التجربة قبل التقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036".

وشدد "لم يتم الاستقرار على المدينة التي ستقام فيها دورة الألعاب الإفريقية بعد ولكن لدينا العديد من الملاعب القادرة على ذلك".

وأضاف "جميع القارات في العالم استضافت الأولمبياد أكثر من مرة إلا قارة إفريقيا ولذلك يجب أن تكون مصر أول دولة إفريقية تقوم باتخاذ تلك الخطوة".

دورة الألعاب الإفريقية المقبلة ستقام في شهر مارس من عام 2024 بمدينة أكرا الغانية.

وكانت الدورة الأخيرة قد أقيمت في الرباط عام 2019 وحصلت مصر فيها على أكبرعدد من الميداليات.

وسبق لمصر استضافة دورة الألعاب الإفريقية مرة واحدة بالقاهرة عام 1991