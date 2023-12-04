تقارير إنجليزية: تين هاج "المستبد" خسر العديد في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

يعاني إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي من عدة مشاكل مع لاعبيه خلال الموسم الماضي والجاري.

وحسب عدة صحف وشبكات أبرزهم صحيفة "ديلي ميل" وشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزيان أن المدير الفني الهولندي خسر جزء كبير من غرفة تغيير الملابس أي اللاعبين بسبب الخلافات التي تحدث بينه وبين الفريق.

ونشر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عبر حسابه على "فيسبوك" أن الصحفي كريس ويلر قال:"عدد من كبار لاعبي مانشستر يونايتد يشككون في نهج وتكتيكات تين هاج".

وأنهى حديثه " يعتقد بعض اللاعبين أنهم أُجبروا على التدرب بقوة أكبر من اللازم هذا الموسم، بينما يشعر البعض الآخر أن المدير استبدادي للغاية".

ودخل تين هاج في مشكلة خلال الموسم الماضي مع كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الحالي بسبب عدم إشراكه بشكل مستمر أدت إلى رحيله والتحدث عنه مع في اللقاء الشهير مع الإعلامي بيرس مورجان، حيث أشار إلى أن تين هاج لا يستطيع التعامل مع النجوم ولا يقدم له أي احترام.

كما حدث بينه وبين ماركوس راشفورد خلافا بسبب تأخر الجناح الإنجليزي عن اجتماع الفريق.

وفي الموسم الجاري استبعد جادون سانشو تماما بسبب شكواه في الإعلام أن الجناح الإنجليزي لا يؤدي جيدا في التدريبات الأمر الذي خالفه فيه سانشو، وربط تين هاج عودة سانشو بالاعتذار وهذا ما رفضه لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق.

ومؤخرا كان الخلاف مع رافاييل فاران، حيث كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن العلاقة بين الثنائي انهارت بعد اختلاف في وجهات النظر بينهما بعد استبعاد المدافع الفرنسي من الدربي ضد مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة وخسر من نيوكاسل في المباراة الماضية بهدف دون رد.