خبر في الجول - اختبار طبي لحسم مشاركة عبد المنعم ضد بلوزداد.. وموقفه من كأس العالم

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 23:43

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - منتخب مصر

يخضع محمد عبد المنعم لاعب الأهلي لتدريبات تأهيلية للتعافي من الإصابة التي تعرض لها.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخضع لفحص طبي يوم الأربعاء المقبل لحسم أمر مشاركته ضد شباب بلوزداد من عدمه.

هناك ثقة كبيرة داخل النادي الأهلي في أن اللاعب سيكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم للأندية بشكل طبيعي.

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وغادر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي مران الفريق الذي أقيم يوم الجمعة الماضي استعدادا للقاء يانج أفريكانز مصابا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المنعم تعرض لالتواء في الكاحل ما جعله لا يستطيع إكمال المران ليغادره مصابا.

وخصع عبد المنعم لجلسة علاج طبيعي خلال مران الفريق مساء اليوم من أجل تماثله للشفاء قبل العودة للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطة عن شباب بلوزداد وميدياما.

الأهلي محمد عبد المنعم
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