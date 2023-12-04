مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي وعرض الزمالك لضم ناصر ماهر

رفض علاء ميهوب المدير الرياضي لنادي مودرن فيوتشر الربط بين الأخبار عن انتقالات اللاعبين وتحديدا عمر كمال عبد الواحد وبين حالة فقدان التركيز لدى اللاعبين في بعض الأوقات.

وقال ميهوب في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لا علاقة بالأخبار عن انتقال عمر كمال عبد الواحد بفقدان اللاعبين لتركيزهم. إذا فقد لاعب واحد تركيزه فماذا عن البقية"؟

وأضاف "ظروف مباراة الهلال الليبي كانت صعبة باستقبالنا لهدف مبكر، ولكن الإصرار الذي رأيناه في عيون اللاعبين كان واضحا ولذلك فزنا".

وعن أخبار الانتقالات وتحديدا انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلي قال: "لا أعرف. أي خبر تسمعه من أي شخص غير وليد دعبس رئيس النادي فهو خبر خاطئ".

وعن العروض لضم أحمد عاطف مهاجم الفريق ورغبة الزمالك في ضم ناصر ماهر قال: "ليس لدينا عروض حتى الآن لأحمد عاطف أو ناصر ماهر، حين تصلنا عروض رسمية سيكون هناك حديث مختلف".

واختتم "نريد الوصول لأقصى ما يمكننا بلوغه في كأس الكونفدرالية".

وفاز مودرن فيوتشر على هلال بنغازي الليبي بهدفين مقابل هدف وحيد في كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويتصدر مودرن فيوتشر مجموعته برصيد 6 نقاط.