الأضخم في التاريخ.. الدوري الإنجليزي يعلن بيع حقوقه بمبلغ خرافي

اتفقت رابطة الدوري الإنجليزي على صفقة قياسية أخرى في تاريخ عقود البث التلفزيوني، مع شبكة سكاي سبورتس وقنوات TNT.

وجاءت الصفقة مقابل 6.7 مليار جنيه استرليني لمدة 4 سنوات بدءا من موسم 2025-2026.

وهذا الرقم هو الأضخم في تاريخ حقوق البث الرياضي بتاريخ بريطانيا.

وينص الاتفاق على إذاعة 270 مباراة بالنقل المباشر في الموسم.

كما يتضمن الاتفاق استمرار عرض بي بي سي لأبرز اللقطات في برنامجها Match of the Day.

ويستمر حظر بث مباريات الثالثة عصرا يوم السبت (الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة) كما هو، بينما سيتم بث كل مباراة في الثانية ظهرا (الرابعة بتوقيت القاهرة) يوم الأحد.

وحصلت سكاي على 4 مجموعات من الخمسة، حيث ستعرض 215 مباراة في الموسم على الأقل بما يتضمن مباراة الخامسة والنصف مساء (السابعة والنصف بتوقيت القاهرة) يوم السبت، ومباراة 2 ظهرا يوم الأحد، ومباريات المساء في أيام الإثنين والجمعة والجولات في منتصف الأسبوع.

وأيضا ستبث سكاي جميع المباريات الـ 10 في الجولة الأخيرة لكل موسم.

أما TNT فستعرض 52 مباراة على الأقل في الموسم، بما يتضمن كل مباريات 12:30 ظهرا يوم السبت (2:30 بتوقيت القاهرة) وجولتين في منتصف الأسبوع.

أما أمازون التي كانت تعرض 20 مباراة في الموسم وفقا للاتفاق الحالي، فلم تتمكن من الحصول على أي شيء في الاتفاق الجديد.

وكانت قيمة الاتفاق السابق الذي ينتهي في موسم 2024-2025 تبلغ 5 مليار جنيه استرليني.