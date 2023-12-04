مكادي يقبل استقالة عثمان أحمد عثمان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 22:33

كتب : رضا السنباطي

عثمان أحمد عثمان

وافق مجلس إدارة نادي مكادي، برئاسة أحمد الصحيفي على قبول استقالة عثمان أحمد عثمان المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

ووجه الصحيفي الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضوها في موقع المسئولية، وبذلوا فيها جهدا كبيرا من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتقدم عثمان باستقالته من منصبه، عقب مواجهة لافيينا اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ11 من مسابقة دوري المحترفين والتي انتهت بهزيمة مكادي بهدف دون رد.

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وأبدى عثمان حزنه الشديد من الهزيمة ضد لافيينا، موضحا أن الحظ لم يحالف لاعبيه طوال المباراة خصوصا أنه سيطر على خصمه معظم أوقات المباراة.

ووجه عثمان الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه أثناء اللقاء وخلال فترة قيادته للفريق.

ويحتل مكادي المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما يأتي لافيينا في المركز الرابع بـ21 نقطة.

ويعتبر مكادي الفريق الأكثر تحقيقا للتعادل في البطولة بـ6 مرات بالتساوي مع حرس الحدود والسكة الحديد وغزل كفر الدوار.

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