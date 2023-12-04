موقف عبد المنعم وياسر إبراهيم.. وانتظام موديست في مران الأهلي الجماعي

استأنف الأهلي مساء اليوم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، أكد خلالها ضرورة طي صفحة مباراة يانج أفريكانز، والتركيز الشديد ‏قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

وأدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب البدنية، حيث أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق، أن حالة اللاعب مطمئنة للغاية، بعد أن كان قد تعرض للإصابة بكدمة أعلى الركبة ‏خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني التي جمعت الفريقين مساء السبت الماضي‎.‎

وشهد المران انتظام الثلاثي أنتوني موديست وكريم وليد ومحمد الضاوي كريستو في التدريبات الجماعية بصورة كاملة‎.‎

أما محمد عبد المنعم مدافع الفريق، فقد خاض تدريبات بدنية على هامش المران، كما خضع لجلسة علاج طبيعي قبلها لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية ‏بصورة طبيعية.‏

وعاد الأهلي إلى التدريبات بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس، عقب العودة من تنزانيا، بعد خوض مباراة يانج أفريكانز ‏التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا في العاصمة دار السلام‎، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.