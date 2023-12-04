ريليفو: هالاند لن يجدد لـ مانشستر سيتي إلا بمعرفة ريال مدريد أولا

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 21:14

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتكوين فريق جالاكتيكوس جديد بالتعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومع إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي يوما ما حسب عدة تقارير.

وحسب موقع "ريليفو" الإسباني فأن المهاجم النرويجي ينتهي عقده في عام 2027 ولا ينوي تجديده، لأنه يحلم باللعب في ريال مدريد.

ويرتبط النادي الملكي بالتعاقد مع هالاند كثيرا في الفترة الماضية من أجل تعزيز الهجوم خاصة بعد رحيل كريم بنزيمة في الصيف الماضي وعدم التعاقد مع نجم عالمي كعادة ريال مدريد ولذلك تم التعاقد مع خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول.

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وكشف الموقع أن هالاند يريد إبقاء هذا الطريق مفتوحا دائما، لكن لا تريد رافاييلا بيمينتا وكيلة أعماله أن تغلق كل الأبواب أمام ريال مدريد بالتجديد مع مانشستر سيتي، ولذلك اتفق هالاند مع بيمينتا على عدم اتخاذ أي قرار إلا بمعرفة ريال مدريد وموقفه من أمر إمكانية التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة أن هالاند يشعر بالسعادة في مانشستر، لكن الانتقال إلى ريال مدريد هو حلم، وكذلك يحب التحديات ففاز بكل البطولات الممكنة مع سيتي في الموسم الماضي.

وأوضح الموقع أن مع بطولة كأس العالم للأندية المقبل فبذلك سيكون توج مع النادي بكل البطولات الممكنة ولذلك السبب يريد خوض تحدي جديد.

وكانت بيمينتا علقت مرتين بشأن الانتقال إلى ريال مدريد من قبل.

ففي المرة الأولى قالت لموقع ريليفو: "هالاند هو من يقرر مصيره دائما، سيفعل ما هو جيد له ولمانشستر سيتي، عندما سيكون هناك انفتاح لإجراء تغيير، سيحدث ذلك".

وأضافت "إذا حدث شيء ما في يوم من الأيام، فسوف نتفق على كل خطوة مع النادي، الأمر يتعلق دائما بالاحترام".

وتابعت "بالتأكيد يجب أن يكون الاحترام من جانب النادي واللاعب، ليس لدي شك في أن مان سيتي سيحترمه".

بينما علقت مرة أخرى عن انتقال هالاند إلى النادي الملكي لصحيفة "آس" الإسبانية قائلة: "يجب أن تسأل ريال مدريد فقط عن ذلك".

وادعى برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير في وقت سابق بأن هناك مفاوضات جارية ومتقدمة بين ريال مدريد وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مذيع البرنامج الشهير جوزيب بيدريرول: "لقد أخبروني بشيء جيد جدا عن تقدم مفاوضات ريال مدريد مع هالاند، لكن لا أستطيع الكشف عن معلومة أخرى".

وأنهى حديثه قائلا "آمل أن يخرج الشخص الذي أخبرني بتلك المعلومة، ويذيعها بنفسه، لأنه بالنسبة لي أمر مفاجئ وإيجابي جدا".

رد مانشستر سيتي

خرج فيران سوريانو المدير التنفيذي لمانشستر سيتي ليرد على تلك الأخبار عبر إذاعة "RAC" الإسبانية قائلا: "أعتقد أن هالاند يشعر بالسعادة هنا وسننظر إلى مستقبله لاحقا".

وشدد "هالاند يتمتع بأرقام استثنائية ليس فقط لأنه يسجل الأهداف، لكن لإنه تأقلم بشكل سريع مع النادي والمدينة، أعتقد إنه سيبقى هنا لعدة أعوام".

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى وجود شرط جزائي يسمح برحيل هالاند إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو وأن الشرط ساري لأندية خارج إنجلترا فقط.

لكن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي قد نفى ذلك بقوة وصرح سابقا: "هذا غير صحيح، ليس لديه شرط جزائي لـ ريال مدريد أو لأي فريق آخر، هذا غير صحيح".

إرلينج هالاند مانشستر سيتي ريال مدريد كيليان مبابي
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