كهربا وصابر وكريستو ينافسون على جائزة كاف لأفضل هدف في العام

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحون الـ 12 لجائزة أفضل هدف عن عام 2023.

وضمت القائمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بهدفه الشهير في مرمى الهلال السوداني خلال منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما ضمت لاعب آخر من الأهلي، وهو التونسي محمد الضاوي "كريستو" بهدفه مع منتخب بلاده الأولمبي في شباك زامبيا.

وتضم القائمة مصري آخر، وهو محمود صابر لاعب بيراميدز المعار إلى زد، ونجم المنتخب الأولمبي بهدفه الرائع في شباك المغرب خلال كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

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أيضا تضم القائمة هدف تلقاه مرمى الأهلي، من تيبوهو موكوينا لاعب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

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وجاءت القائمة كالتالي:

1- أليكس ندونجا (الكونغو الديمقراطية - مازيمبي) - مازيمبي × ريال باماكو المالي

2- دانجو واتارا (بوركينا فاسو - بورنموث الإنجليزي) - بوركينا فاسو × إسواتيني

3- جينيفر أوسوا (غانا - أمبيم داركوا) - أمبيم داركوا × سبورتينج البيضاوي المغربي

4- خالد بوصيليو (الجزائر - اتحاد العاصمة) - اتحاد العاصمة × الجيش الملكي المغربي

5- محمود عبد المنعم كهربا (مصر - الأهلي) - الأهلي × الهلال السوداني

6- محمود صابر (مصر - بيراميدز / زد) - مصر × المغرب

7- محمد الضاوي (تونس - الأهلي) - تونس × زامبيا

8- ناديجي نجيسان كوفي (كوت ديفوار - سبورتينج المغربي) - سبورتينج × أتلتيكو إف سي الإيفواري

9- بيشنت موامبا (الكونغوة الديمقراطية - مازيمبي) - مازيمبي × ريال باماكو

10 - ساول كوكو (غينيا الاستوائية - لاس بالماس الإسباني) - غينيا الاستوائية × بوتسوانا

11- تيبوهو موكوينا (جنوب إفريقيا - ماميلودي صنداونز) - صنداونز × الأهلي

12- ريفيلوي تيبوكو ثوليكيلي (بوتسوانا - ماميلودي صنداونز) - صنداونز × سبورتينج المغربي