بعد واقعة انفجار هالاند.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهاما لـ مانشستر سيتي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن توجيهه الاتهام لنادي مانشستر سيتي بعد مباراة الفريق أمام توتنام هوتسبر.

جاء ذلك بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه الذين أحاطوا بالحكم سايمون هوبر قبل نهاية المباراة اعتراضا على قراره الذي أثار الجدل.

وتعادل مان سيتي مع توتنام بثلاثة أهداف لكل فريق، وأثناء تلك النتيجة اتخذ الحكم قرارا أغضب لاعبي سيتي كثيرا.

في البداية ارتكب بن ديفيز مدافع توتنام مخالفة ضد إرلينج هالاند مهاجم سيتي، ولكن الأخير نهض وأكمل اللعب فأشار الحكم باستمرار اللعب.

مرر هالاند الكرة إلى جاك جريليش في وضعية انفراد، ولكن فجأة أطلق الحكم صافرته ليحتسب المخالفة، فاندلعت اعتراضات حادة على هذا القرار، أبرزها رد فعل هالاند الغاضب تجاه الحكم.

وسجل أهداف سيتي سون هيونج مين بالخطأ في مرماه، وفيل فودين وجاك جريليش، بينما سجل أهداف توتنام: سون هيونج مين وجيوفاني لو سيسلو وديان كولوسيفسكي.

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

video:1