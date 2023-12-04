الكونفدرالية - موعد وصول ساجرادا لمواجهة الزمالك

تصل بعثة فريق ساجرادا الأنجولي غدا الثلاثاء استعداداً لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيصل ساجرادا إلى القاهرة في العاشرة والنصف صباح الغد.

وسيكون مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك في استقبال بعثة الفريق الأنجولي من أجل إنهاء إجراءات دخول الفريق الضيف.

وتقام المباراة بين الزمالك وساجرادا يوم الأحد 10 ديسمبر.

وفاز الزمالك على سوار الغيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، حيث فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في الجولة الأولى.

فيما يملك ساجرادا 3 نقاط من الفوز على سوار، ويملك أبو سليم 3 نقاط من الفوز على ساجرادا، ويتذيل سوار المجموعة بلا نقاط.