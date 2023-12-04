التشكيل - تغييران في اختيارات سموحة.. وسوكاري يقود هجوم فاركو

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 17:38

كتب : هاني العوضي

جانب من مباراة الأهلي وسموحة

أعلن أحمد سامي مدرب سموحة وخالد جلال مدرب فاركو تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب سموحة مع فاركو على ملعب الإسكندرية في افتتاحية الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويشهد التشكيل تغييرين عن المواجهة الماضية ضد الأهلي بدخول محمد مغربي وحمدي علاء بدلا من أحمد حكم وعمرو قلاوة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء - محمد مصطفى – محمد مغربي – محمود وحيد.

الوسط: دوكو دودو – حمدي علاء –حسين فيصل.

الهجوم: إسلام جابر – حسام حسن – أحمد خالد.

بينما جاء تشكيل فاركو كالتالي

الحارس: محمد سعيد شيكا.

الدفاع: جيفرسون إنكادا - باباكار نداي - عبد الله بكري -

الوسط: ياسين مرعي - محمد فخري - رزقي حمرون - وليد علي.

الهجوم: :أحمد الصغيري - أحمد شريف - كينجسلي سوكاري

ويحتل سموحة المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فاركو المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.

سموحة فاركو الدوري المصري الممتاز
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