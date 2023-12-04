ورشة عمل تجمع مدربي الدوري السعودي لمناقشة جدول الموسم المقبل

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ناقشت خلال ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجوانب الفنية للموسم الرياضي المقبل.

وأقيمت ورشة العمل بحضور مدربي أندية الدوري السعودي للمحترفين والإيطالي روبرتو ماتشيني مدرب المنتخب السعودي.

وأوضح التقرير أنه تم مناقشة مستقبل كرة القدم في السعودية، وتم استعراض الاحصائيات الفنية لعدد المشاركات للأندية واللاعبين ودقائق اللعب الفعلية للمباريات مع بعض المقارنات الدولية.

كما تمت مناقشة مسودة أجندة الموسم المقبل والتي ستتضمن المشاركات الخارجية المدرجة حتى الآن على الأجندة الدولية والقارية، وحيث تم الاستماع لمرئيات ومقترحات الأندية حول المواعيد.

وشهدت الورشة حضور ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة، و سعد اللذيذ نائب رئيس الرابطة الرئيس التنفيذي المكلف، و إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي، ومايكل إيمينالو مدير كرة القدم في الرابطة.

وتحاول رابطة الدوري السعودي للمحترفين العمل مبكرا على تجهيز أجندة واضحة لمواسم عدة مقبلة، وليس لموسم واحد فقط.

ويحدث ذلك للمرة الأولى منذ إشهار رابطة الدوري في 2008.

وأوضح التقرير أن الكولومبي كارلو نهرا مدير المسابقات وعمليات كرة القدم في الرابطة طرح عبر الاجتماع، التصور المبدئي لأجندة المواسم المقبلة.

وعرض نهرا خلال ورشة العمل تصوره، إلى جانب مناقشة ممثلي الأندية والاستماع إلى مقترحاتهم في الجوانب الفنية حول سبل تطوير الدوري.

وتستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الشتاء الماضي، وتبعه العديد من النجوم في الصيف.

ويستهدف المشروع نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال

وسيعزز تخصيص الأندية الرياضية قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، ويسهم في الترويج لها محلياً ودولياً، علماً أن الأندية الرياضية السعودية تشكل فرصاً تجارية واعدة مدعومة بأنظمة تجعل منها علامات تجارية مميزة تحقق أرباحاً مجزية.

وتساهم استراتيجية دعم الأندية وإجراءاتها في تهيئة الأندية للوصول إلى مرحلة التخصيص وكذلك يساهم المشروع في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع ويهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين ويستهدف مسار نقل الملكية نقل الأندية الرياضية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، أما مسار تخصيص الأندية معني بطرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص.

video:1