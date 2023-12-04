كاف يعلن طاقم تحكيم صومالي لمباراة الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 16:33
كتب : أحمد شوقي صلاح
أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم صومالي بقيادة عمر عبد القادر أرتان لإدارة مواجهة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية.
ويستضيف الزمالك فريق ساجرادا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
وجاء طاقم التحكيم كالآتي:
حكم ساحة: عمر عبد القادر أرتان
مساعد أول: سليمان بشير
مساعد ثاني: علي محمد مهاد
حكم رابع: أحمد حسن
مراقب المباراة: الإريتري لويلسيجيد جيراميشيل
مراقب الحكام: الليبي محمد عبد الله.
ونجح الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة عقب مرور جولتين بعد الفوز على فريقي أبو سليم الليبي وسوار الغيني.
ويسعى الزمالك لاستكمال سلسلة انتصاراته في الكونفدرالية بتحقيق فوز جديد هذه المرة على ساجرادا.
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