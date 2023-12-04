برناردو سيلفا: سيتي يحتاج إلى الدفاع بشكل أفضل من ذلك

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 16:24

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي - توتنام - مانشستر سيتي

يرى برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه يحتاج إلى الدفاع بشكل أفضل مما ظهر في المباريات الأخيرة، وخاصة أمام توتنام.

بعد مباراة مثيرة، تعادل بطل الدوري مع توتنام بنتيجة 3-3 في الجولة 14 على ملعب الاتحاد.

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وقال سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كفريق، نحتاج إلى رؤية ما يتعين علينا القيام به بشكل أفضل ومن ثم يطلب كل واحد منا المزيد بشكل فردي".

وأضاف "في الشوط الأول أمام توتنام، اعتقدت أننا كنا رائعين في طريقة لعبنا وضغطنا، ولكن بعد ذلك نحتاج إلى تسجيل الأهداف".

وأكمل "في الدقائق الأخيرة، تمكنا من تسجيل هدف للفوز بالمباراة ولكن بعد ذلك كنا نحتاج إلى الدفاع بشكل أفضل كفريق".

وأتم الدولي البرتغالي "إنه أمر محبط للغاية عدم الحصول على النقاط الثلاث".

تريد الإثارة، شاهد مباريات القمة لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بطل الدوري تعادل مع توتنام بنتيجة 3-3 في الجولة 14 على ملعب الاتحاد.

مباريات سيتي الكبيرة الأخيرة انتهت بإثارة بالغة، مع تشيلسي بنتيجة 4-4 ومع ليفربول بنتيجة 1-1 وأخيرا توتنام 3-3.

سجل أهداف سيتي: سون هيونج مين بالخطأ في مرماه، وفيل فودين وجاك جريليش.

وسجل أهداف توتنام: سون هيونج مين وجيوفاني لو سيسلو وديان كولوسيفسكي.

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

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