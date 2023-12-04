خبر في الجول - إبراهيم عادل يخوض آخر مراحل البرنامج التأهيلي.. وموعد عودته

يخوض إبراهيم عادل جناح بيراميدز آخر مراحل البرنامج التأهيلي بعد إصابته تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وتعرض إبراهيم عادل لكسر في كاحل القدم خلال مواجهة الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن نادي بيراميدز وقتها غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى ستة أسابيع.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب بدأ بالفعل آخر مراحل البرنامج التأهيلي الموضوع له والذي يقوم بتنفيذه في أحد الصالات الرياضية ببورسعيد.

ويستعد إبراهيم عادل للالتحاق بالتدريبات الجماعية لبيراميدز عقب عودة الفريق من رحلة جنوب إفريقيا.

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام فريق صنداونز، عندما يحل ضيفا عليه في بريتوريا في تمام الثالثة من عصر الأحد.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في الجولة الأولى بالفوز على مازيمبي بهدف دون مقابل، قبل أن يخسر من نواذيبو بهدفين دون مقابل.

وتعقدت المجموعة بعد جولتين إذ جمع كل فريق ثلاث نقاط بانتصار وهزيمة.