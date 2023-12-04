ديلي ميل: بعد إصابة بوب.. خطوة واحدة تفصل نيوكاسل عن ضم دي خيا

يدرس نيوكاسل في خطوة مفاجئة إتمام التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بعد تأكد غياب نك بوب حارس مرمى الفريق.

وكان بوب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وعلى أثرها تم استبدال اللاعب.

وكشفت صحيفة تيليجراف أن إصابة بوب في الكتف ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

أما صحيفة ديلي ميل فكشفت فـ وفقا لمصادرها، يدرس نادي نيوكاسل بالفعل التعاقد مع دي خيا في صفقة انتقال حر.

ومنذ رحيل دي خيا عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، ولم ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن خطوة واحدة تفصل دي خيا عن الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد وهي الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا خلال عقده الأخير مع مانشستر يونايتد.

بذلك من المتوقع أن يعود بوب مع نهاية الموسم الجاري.

وتغلب نيوكاسل على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وخاض نك بوب 20 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وحافظ بوب على نظافة شباكه في 8 مواجهات بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون يوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه توتنام يوم الأحد.

بينما الأربعاء 13 ديسمبر يختتم نيوكاسل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة ضد ميلان.