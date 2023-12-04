ديلي ميل: بعد إصابة بوب.. خطوة واحدة تفصل نيوكاسل عن ضم دي خيا

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

يدرس نيوكاسل في خطوة مفاجئة إتمام التعاقد مع ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق بعد تأكد غياب نك بوب حارس مرمى الفريق.

وكان بوب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وعلى أثرها تم استبدال اللاعب.

وكشفت صحيفة تيليجراف أن إصابة بوب في الكتف ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

أخبار متعلقة:
تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر تين هاج: سأتحدث مع راشفورد.. ومررنا بشوط أول صعب ضد نيوكاسل سلسلة لم تستمر طويلا.. نيوكاسل يوقف مانشستر يونايتد وماجواير يفسد التعادل ظرف طارئ يضرب مانشستر يونايتد قبل ملاقاة نيوكاسل.. وتعليق من النادي

أما صحيفة ديلي ميل فكشفت فـ وفقا لمصادرها، يدرس نادي نيوكاسل بالفعل التعاقد مع دي خيا في صفقة انتقال حر.

ومنذ رحيل دي خيا عن مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم الجاري، ولم ينتقل إلى أي فريق آخر.

وأشار التقرير إلى أن خطوة واحدة تفصل دي خيا عن الانتقال إلى نيوكاسل يونايتد وهي الموافقة على تخفيض راتبه.

وكان دي خيا يتقاضى 375 ألف جنيه استرليني أسبوعيا خلال عقده الأخير مع مانشستر يونايتد.

بذلك من المتوقع أن يعود بوب مع نهاية الموسم الجاري.

وتغلب نيوكاسل على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وخاض نك بوب 20 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وحافظ بوب على نظافة شباكه في 8 مواجهات بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون يوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه توتنام يوم الأحد.

بينما الأربعاء 13 ديسمبر يختتم نيوكاسل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة ضد ميلان.

الدوري الإنجليزي ديفيد دي خيا نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
ماك أليستر: هدفي أمام فولام هو الأفضل في مسيرتي تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية جوارديولا: التحكيم؟ لن أجيب مثل أرتيتا.. وكرة القدم مثل الحياة كولوسيفسكي: الشوط الثاني كان لا يصدق.. ويجب أن نتعلم من المباراة بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي سون: تجربة جيدة بالتسجيل لأول مرة في سيتي.. والفريق لا يستسلم أبدا
أخر الأخبار
برشلونة يكشف إصابة مدافعه 9 دقيقة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: بعد إصابة بوب.. خطوة واحدة تفصل نيوكاسل عن ضم دي خيا 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال ساعة | الدوري الإسباني
اسكواش - تقدم أماندا صبحي في التصنيف رغم الإصابة الطويلة.. وعسل يهبط للرابع ساعة | رياضات أخرى
ماك أليستر: هدفي أمام فولام هو الأفضل في مسيرتي ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم 2 ساعة | الدوري الإسباني
استبعاد كريستيانو رونالدو من السفر إلى طاجيكستان 2 ساعة | سعودي في الجول
طرح الدفعة الثانية من تذاكر يورو 2024 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر