ماك أليستر: هدفي أمام فولام هو الأفضل في مسيرتي

وصف أليكسيس ماك أليستر لاعب وسط ليفربول هدفه الأول مع الريدز، الذي دك به شباك فولام، كأفضل هدف سجله في مسيرته.

وحقق ليفربول فوزا مثيرا على فولام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهدت المباراة عدة أهداف رائعة، بينها صاروخية من ماك أليستر.

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وقال ماك أليستر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد سجلت هدفا رائعا بقميص برايتون ضد ليستر سيتي لكن تم إلغاءه، لذلك أعتقد أن هدفي أمام فولام كان أفضل هدف سجلته في حياتي".

وأضاف الأرجنتيني "ليست بداية سيئة لمسيرتي التهديفية مع ليفربول".

وأكمل "بمجرد أن سددتها، كنت أعرف أن الكرة ستهز الشباك، لقد كان هدفا جميلا للغاية".

وواصل "عندما ألعب كلاعب وسط مدافع، لا أشعر بالقلق الشديد من ندرة الأهداف أو التمريرات الحاسمة، لأن لدي عمل آخر أقوم بي، ولكن من الجيد دائما أن أسجل".

وعن دراما الدقائق الأخيرة، قال "أعتقد أن واتارو إندو غيّر المباراة بالتأكيد، بسبب الهدف، وبسبب الطريقة التي ساعد بها الفريق على تحقيق التوازن أيضا".

واستدرك "ربما عندما أخرجني يورجن كلوب، كان الفريق يهاجم بقوة، وكنا بحاجة إلى لاعب مثل إندو".

وتابع بطل العالم 2022 "أنا سعيد جدًا من أجله. إنه رجل لطيف حقا ويستحق ذلك".

وأتم "نحن نعلم أن شهري ديسمبر ويناير هما شهران مهمان للغاية لنرى أين وصلنا، نريد القتال، نريد الفوز في كل مباراة، وهذا ما سنحاول فعله".

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 31 نقطة مرتقيا للمركز الثاني خلف أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة.

فيما تجمد رصيد فولام عند 15 نقطة في المركز الـ14.

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