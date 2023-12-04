تيليجراف: غياب بوب عن نيوكاسل قد يصل إلى خمسة أشهر

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 12:02

كتب : FilGoal

نيك بوب حارس بيرنلي

تلقى نيوكاسل صدمة جديدة هذا الموسم بعد تأكد غياب نك بوب حارس المرمى لفترة طويلة.

نيك بوب

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وكان بوب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي وعلى أثرها تم استبدال اللاعب.

وكشفت صحيفة تيليجراف أن إصابة بوب في الكتف ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أشهر.

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وبذلك من المتوقع أن يعود بوب مع نهاية الموسم الجاري.

وتغلب نيوكاسل على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق 7 نقاط عن الصدارة.

وخاض نك بوب 20 مباراة مع نيوكاسل هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وحافظ بوب على نظافة شباكه في 8 مواجهات بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.

ويلعب نيوكاسل أمام إيفرتون يوم الخميس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه توتنام يوم الأحد.

بينما الأربعاء 13 ديسمبر يختتم نيوكاسل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بمواجهة مرتقبة ضد ميلان.

الدوري الإنجليزي نيوكاسل نك بوب
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