مدافع سيتي: كان يمكننا الفوز على توتنام بـ4 أو 5 أهداف

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي - توتنام - مانشستر سيتي

يرى روبن دياز مدافع مانشستر سيتي أن فريقه كان يمكنه حسم مباراة توتنام بفارق كبير من الأهداف، قبل أن يحسم التعادل قمة الدوري الإنجليزي.

بطل الدوري تعادل مع توتنام بنتيجة 3-3 في الجولة 14 على ملعب الاتحاد.

وقال روبن دياز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأمر صعب بالنسبة لنا، إنه نفس الشعور الذي شعرنا به في مباراة ليفربول".

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وأضاف "مباراة كان يمكن أن نفوز بها بأربعة أو خمسة أهداف، ولكن في النهاية الفوارق صغيرة وهذه الأمور يمكن أن تحدث".

وتابع "للأسف، لم نتمكن من الحصول على النقاط الثلاث، إنه أمر محبط".

وأكمل البرتغالي "الطريقة الوحيدة الآن هي الاستمرار في التقدم".

وواصل "يمكننا الحديث عن الفرص التي يجب علينا تحويلها إلى أهداف، يمكننا أيضا الحديث عن الأهداف التي لا يمكننا تلقيها ولكن في النهاية إنها خليط من كل هذا".

واستدرك "الإحساس الذي سنترك به الملعب هو إحساس محبط قليلا، أعتقد أن الجميع يعلم أن الفريق بذل مجهودات كبيرة ولكن للأسف لم نحصل على النقاط الثلاث".

وأتم "يمكنني أن أكون فخورًا بما فعله الجميع لأن الجميع فعل كل شيء للفوز في المباراة".

تريد الإثارة، شاهد مباريات القمة لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بطل الدوري تعادل مع توتنام بنتيجة 3-3 في الجولة 14 على ملعب الاتحاد.

مباريات سيتي الكبيرة الأخيرة انتهت بإثارة بالغة، مع تشيلسي بنتيجة 4-4 ومع ليفربول بنتيجة 1-1 وأخيرا توتنام 3-3.

سجل أهداف سيتي: سون هيونج مين بالخطأ في مرماه، وفيل فودين وجاك جريليش.

وسجل أهداف توتنام: سون هيونج مين وجيوفاني لو سيسلو وديان كولوسيفسكي.

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

روبن دياز مانشستر سيتي توتنام
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