تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 10:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - فولام

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك فولام، لكنه صنع هدفا بدأ ريمونتادا غير عادية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على فولام بنتيجة 4-3، في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.4 درجة من عشرة.

فيما كان المدافع ترينت ألكسندر أرنولد صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ8.5 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 13 هدفا في 19 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 325 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 199 هدفا وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول فولام الدوري الإنجليزي
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