إنزاجي: بعد نابولي سيقولون لا منافس لنا.. وكانوا يجهزون الانتقادات قبل التعادل ضد بنفيكا

عبر سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن غضبه بسبب تغيير الآراء حول فريقه بطريقة كبيرة من مباراة لأخرى.

وفاز إنتر على نابولي حامل لقب الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الكالتشيو.

وقال إنزاجي للصحفيين عقب المباراة: "بعد مباراة نابولي سيقولون إن لا يوجد منافس لنا، لكن ضد بنفيكا بعد الشوط الأول كانوا يجهزون الانتقادات في مقالاتهم".

وأضاف "بدأنا المباراة بطريقة جيدة، لعبنا ضد بطل إيطاليا وكنا جيدين جدا، احتضنت جميع اللاعبين، كنا نريد خوض اختبار مثل هذا، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة وحققنا الفوز، ما قدمناه يشعرني بالسعادة".

وتابع "قدمنا عرضا لقوتنا كفريق، لعبنا بدون بنجامين بافار وأليساندرو باستوني وستيفان دي فراي وكارلوس أوجوستو لم كمدافع ثالث منذ عام ونصف عندما لعب في الدرجة الثانية، لم أكن أريد نقل ماتيو دارميان لأن خفيشا كفاراتسخيليا كان هنا".

وأكمل "ماركوس تورام جائع جدا ويجب أن يستمر على هذا الطريق، كذلك ماركو أرناوتوفينش وألكسيس سانشيز إذا لعب الثنائي بشكل جيد جدا ضد بنفيكا".

وأنهى حديثه قائلا: "كان هناك تخوف على دينزل دومفريس من التعرض لإصابة أكثر من دي فراي، أتمنى أن نستعيد باستوني الأسبوع المقبل، وبعد 10-15 يوما يعود بافار".

بهذا الفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة 35 في صدارة الدوري الإيطالي واستعادة المركز الأول بعد احتلال يوفنتوس بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد نابولي عند النقطة الـ24 في المركز الخامس.

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3 أهداف

3 نقاط

شباك نضيفة

استعادة الصدارة



إنتر يفوز على نابولي 3-0 في الكالتشيو



شاهد أهداف المباراة#نابولي_إنتر #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/gxjDjrPqdf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 3, 2023