مدرب سوار: التوتر سبب التدخلات العنيفة.. وحاولنا مجاراة لاعبي الزمالك

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

عدة بن عمار المدير الفني لفريق سوار الغيني

أوضح عدة بن عمار مدرب سوار الغيني أن قلة الخبرات والتوتر سبب التدخلات القوية من لاعبيه ضد لاعبي الزمالك.

وأشهر الحكم 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء للاعبي سوار بسبب التدخلات العنيفة على الأبيض في لقاء خسروه بنتيجة 4-0.

وقال بن عمار عبر أون تايم سبورتس 1: "حاولنا مجاراة لاعبي الزمالك، واللاعبون قدموا ما عليهم، ونتمنى في المباراة المقبلة أن نلعب بطريقة أفضل".

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وتابع "التدخلات القوية ناتجة عن التوتر وقلة الخبرة وهذا سببها، اللاعبون حاولوا مجاراة الزمالك، ونتمنى أن نظهر في المباريات المقبلة بشكل أفضل".

وردا على سؤال الأفضل في الزمالك وقائلا: "الكل، أحب زيزو وشيكابالا، وكل اللاعبين في الحقيقة كانوا رائعين، ويستحقون هذا الفوز".

وواصل "نرى أن الزمالك فريق بطل، وأعلم أنهم يمرون بظروف صعبة ويستطيعون الوقوف على أقدامهم وكنا موجودين في الملعب وحاولنا أن نقاتل وألا نخسر".

وأتم "لمدة 30 دقيقة لم نستطع فعل أي شيء وبعدها بدأنا اللعب، الزمالك فريق كبير".

سجل رباعية الأبيض: أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

ولأول مرة يحقق الزمالك الفوز في دور المجموعات بأول مباراتين منذ 2015.

ويعد ذلك ثاني أكبر فوز للزمالك في الكونفدرالية بالتساوي مع الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0 في 2019، ويأتي الفوز الأكبر للأبيض في البطولة أمام القطن التشادي بنتيجة 7-0.

واستضاف استاد السلام مباراة سوار الغيني بدلا من إقامتها في كوت ديفوار نظرا لرفض كاف إقامة المباراة على ملعب الفريق لعدم موافته للشروط.

وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه أبو سليم وساجرادا ولكل فريق منهما 3 نقاط.

ويتذيل سوار الترتيب بدون رصيد بعد مرور جولتين.

عدة بن عمار سوار الغيني الزمالك الكونفدرالية
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