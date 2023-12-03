إيقاف بلاتي توريه 3 مباريات.. عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري - بيان

أصدرت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، ومن بينها إيقاف بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز 3 مباريات.

وجاء ذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

بيراميدز × الإسماعيلي

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إيقاف بلاتي توريه لاعب بيراميدز 3 مباريات وتوقيع غرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب ضرب الخصم بدون كرة.

إيقاف محمد هاشم لاعب الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إنبي × المصري

توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 الف جنيه وذلك للاعتراض الجماعي على الحكم عقب إنتهاء المباراة.

إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.

وكان بيراميدز قد فاز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 بعدما قلب تأخره لفوز في الشوط الثاني.

وخطف المصري فوزا قاتلا على إنبي بهدف ميدو جابر على استاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 2-1.

إنبي الدوري المصري المصري بيراميدز عقوبات الدوري المصري
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