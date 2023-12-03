مؤتمر معتمد جمال: هذا ما نعمل عليه دفاعيا.. والفرص المهدرة أصبحت أقل

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 23:48

كتب : FilGoal

معتمد جمال - المدير الفني المؤقت لـ الزمالك

أهدى معتمد جمال المدير الفني لـ الزمالك الفوز على سوار الغيني لـ أحمد مجدي المدرب المساعد الذي لم يتواجد في لقاء اليوم.

وانتصر الزمالك على سوار الغيني بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: "أبو سليم وساجرادا في رصيد كلاهما 3 نقاط، وكان من المهم أن نبتعد في الصدارة بفوز ضروري".

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وأضاف "كالمعتاد سنعود للدوري بعد غلق ملف إفريقيا، وسنسير مباراة تلو الأخرى والهدف الفوز".

وتابع "نريد أن يكون لنا شكل أثناء الهجمات، نريد أن نسجل لكن لا يوجد فريق يسجل من كل الفرص المتاحة، وأعتقد أننا نهدر فرصا عديدة لكن الأمر أصبح أقل من الأول، وفي الفترة المقبلة ستتحسن الأمور".

وواصل "اللاعبون لديهم قوة أساسية للفريق وهي أن ندافع بشكل جيد، وعملنا على هذا الأساس، ونعمل على استعادة الكرة من منتصف الملعب بعد 3-4 ثوانٍ فقط حتى نحصل على أريحية ولا تتشكل خطورة على مرمانا".

وأكمل "لا أطلب تعليمات كثيرة من اللاعبين قبل المباراة لأحصل على أفضل مردود منهم، نتحدث قبل أيام مع اللاعبين عن المباراة، لكن في ليلتها نقلل الحديث والطلبات لزيادة تركيزهم وعدم تشتتهم".

وعن غياب أحمد مجدي المدرب المساعد أجاب: "أحمد مجدي بعمر شيكابالا ودربته من 20 عاما وهو من المدربين الرائعين وله مستقبل كبير، وغيابه اليوم لم يشكل أي ضغوط عليّ وافتقدته، وأعود له في الكثير من الأمور، وقبل سفره أخبرته بأننا سنهديه الفوز".

وسافر مجدي إلى ويلز من أجل الحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم .

وأتم "أي بطولة يشارك بها الزمالك المفترض أن يصل فيها للنهائيات سواء كانت دوري أو سوبر أو كونفدرالية، اللاعب يعرف قيمة القميص وأن هدفنا الوصول لأبعد نقطة في البطولة وهذا قدر اللاعب الذي يرتدي قميص الزمالك ونعتاد عليه".

سجل رباعية الأبيض: أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

ولأول مرة يحقق الزمالك الفوز في دور المجموعات بأول مباراتين منذ 2015.

ويعد ذلك ثاني أكبر فوز للزمالك في الكونفدرالية بالتساوي مع الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0 في 2019، ويأتي الفوز الأكبر للأبيض في البطولة أمام القطن التشادي بنتيجة 7-0.

واستضاف استاد السلام مباراة سوار الغيني بدلا من إقامتها في كوت ديفوار نظرا لرفض كاف إقامة المباراة على ملعب الفريق لعدم موافته للشروط.

وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه أبو سليم وساجرادا ولكل فريق منهما 3 نقاط.

ويتذيل سوار الترتيب بدون رصيد بعد مرور جولتين.

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