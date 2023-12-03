الجزيري: المهاجم يعيش على الأهداف.. والانتصارات سببها الاستقرار

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 23:31

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك - سوار

يرى سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن الاستقرار الذي يعيشه النادي حاليا هو سر الانتصارات الماضية.

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغيني بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من دور كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الجزيري الهدف الثالث للزمالك برأسية في الشوط الثاني.

أخبار متعلقة:
محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم الكونفدرالية - الزمالك يسحق سوار برباعية وينفرد بالصدارة ُGaming - إعلان Epic Games عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت الثالثة على التوالي.. فرانكفورت يخسر من أوجسبورج بمشاركة مرموش

وقال الجزيري عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "انتصار اليوم يجعلنا نستمر بأريحية أكبر في باقي المشوار وأنا أعمل بشكل أكبر على نفسي".

وتابع "المهاجم يعيش على الأهداف ووفقني الله وسجلت اليوم وبإذن الله سأحاول تسجيل المزيد في باقي المباريات".

وأضاف "الفوز يجلب الفوز والاستقرار هو سبب الأداء الجيد الذي نقدمه في الفترة الحالية".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن ساجرادا وأبو سليم.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة.

الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية سوار
نرشح لكم
مدرب سوار: التوتر سبب التدخلات العنيفة.. وحاولنا مجاراة لاعبي الزمالك مؤتمر معتمد جمال: هذا ما نعمل عليه دفاعيا.. والفرص المهدرة أصبحت أقل محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم الكونفدرالية - الزمالك يسحق سوار برباعية وينفرد بالصدارة رائعة شيكابالا تقوده للمركز الثالث بترتيب هدافي الزمالك في إفريقيا زيزو يعادل أوباما في إفريقيا.. وحدث لأول مرة في الموسم الجاري أمام سوار انتهت الكونفدرالية - سوار (0) (4) الزمالك.. نهاية اللقاء خبر في الجول - منافس الفراعنة.. كاب فيردي يستعد لمصر من القاهرة
أخر الأخبار
في الجول يكشف ملامح قائمة الأهلي النهائية لـ كأس العالم للأندية 2023 59 ثاتيه | الكرة المصرية
Gaming - الإعلان عن موعد عرض GTA 6 19 دقيقة | Gamers
Gaming - مطور الألعاب الشهير هيديو كوجيما ينتقد خدمات الألعاب الحالية 22 دقيقة | Gamers
كرة سلة - رجال مصر أبطال إفريقيا 3×3 وخطوة لـ الأولمبياد.. والسيدات يخسرن اللقب بالثانية الأخيرة 35 دقيقة | كرة سلة
برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد 50 دقيقة | الدوري الإسباني
مدرب سوار: التوتر سبب التدخلات العنيفة.. وحاولنا مجاراة لاعبي الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
إيقاف بلاتي توريه 3 مباريات.. عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر