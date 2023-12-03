الجزيري: المهاجم يعيش على الأهداف.. والانتصارات سببها الاستقرار

يرى سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك أن الاستقرار الذي يعيشه النادي حاليا هو سر الانتصارات الماضية.

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغيني بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الثانية من دور كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل الجزيري الهدف الثالث للزمالك برأسية في الشوط الثاني.

وقال الجزيري عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "انتصار اليوم يجعلنا نستمر بأريحية أكبر في باقي المشوار وأنا أعمل بشكل أكبر على نفسي".

وتابع "المهاجم يعيش على الأهداف ووفقني الله وسجلت اليوم وبإذن الله سأحاول تسجيل المزيد في باقي المباريات".

وأضاف "الفوز يجلب الفوز والاستقرار هو سبب الأداء الجيد الذي نقدمه في الفترة الحالية".

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة السادسة في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن ساجرادا وأبو سليم.

وسيلعب الزمالك مباراته المقبلة ضد ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة.