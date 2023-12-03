محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم

يرى محمود علاء لاعب الزمالك أن الفريق قادر على حصد البطولات الموسم الجاري رغم إيقاف القيد.

وسحق الزمالك مستضيفه سوار الغيني بنتيجة 4-0 في الكونفدرالية,

وقال علاء عبر بي إن سبورتس: "نسير بشكل تصاعدي ونحقق أهدافنا من كل مباراة، ونريد الحصول على الأفضلية في المجموعة وهو ما حدث بالفوز على أبو سليم وسوار".

وأضاف "الجهاز الطبي كان له دورا كبيرا معي وعلاجي استمر لمدة 20-25 يوما".

وأكمل "سبق وأن مررنا بنفس الصعوبات من قبل ونحن على قدر المستوى، وبدعم الجمهور نستطيع حصد بطولتين أو 3 للزمالك هذا الموسم".

وأتم "الكل يرى بطولة الكونفدرالية سهلة لكنها في الملعب ليست كذلك، والزمالك مرشح للفوز بالألقاب وسنجتهد من أجل الفوز باللقب".

video:1

شيكابالا بمهارة فائقة يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك سوار #كأس_الإتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/4NWcp0MzKR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023

سجل رباعية الأبيض: أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

ولأول مرة يحقق الزمالك الفوز في دور المجموعات بأول مباراتين منذ 2015.