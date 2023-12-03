محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

محمود علاء - حمزة المثلوثي

يرى محمود علاء لاعب الزمالك أن الفريق قادر على حصد البطولات الموسم الجاري رغم إيقاف القيد.

وسحق الزمالك مستضيفه سوار الغيني بنتيجة 4-0 في الكونفدرالية,

وقال علاء عبر بي إن سبورتس: "نسير بشكل تصاعدي ونحقق أهدافنا من كل مباراة، ونريد الحصول على الأفضلية في المجموعة وهو ما حدث بالفوز على أبو سليم وسوار".

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وأضاف "الجهاز الطبي كان له دورا كبيرا معي وعلاجي استمر لمدة 20-25 يوما".

وأكمل "سبق وأن مررنا بنفس الصعوبات من قبل ونحن على قدر المستوى، وبدعم الجمهور نستطيع حصد بطولتين أو 3 للزمالك هذا الموسم".

وأتم "الكل يرى بطولة الكونفدرالية سهلة لكنها في الملعب ليست كذلك، والزمالك مرشح للفوز بالألقاب وسنجتهد من أجل الفوز باللقب".

سجل رباعية الأبيض: أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

ولأول مرة يحقق الزمالك الفوز في دور المجموعات بأول مباراتين منذ 2015.

ويعد ذلك ثاني أكبر فوز للزمالك في الكونفدرالية بالتساوي مع الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0 في 2019، ويأتي الفوز الأكبر للأبيض في البطولة أمام القطن التشادي بنتيجة 7-0.

واستضاف استاد السلام مباراة سوار الغيني بدلا من إقامتها في كوت ديفوار نظرا لرفض كاف إقامة المباراة على ملعب الفريق لعدم موافته للشروط.

وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه أبو سليم وساجرادا ولكل فريق منهما 3 نقاط.

ويتذيل سوار الترتيب بدون رصيد بعد مرور جولتين.

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