الكونفدرالية - الزمالك يسحق سوار برباعية وينفرد بالصدارة

سحق الزمالك مستضيفه سوار الغيني بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل رباعية الأبيض: أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وإبراهيما نداي.

ولأول مرة يحقق الزمالك الفوز في دور المجموعات بأول مباراتين منذ 2015.

ويعد ذلك ثاني أكبر فوز للزمالك في الكونفدرالية بالتساوي مع الفوز على جورماهيا الكيني بنتيجة 4-0 في 2019، ويأتي الفوز الأكبر للأبيض في البطولة أمام القطن التشادي بنتيجة 7-0.

واستضاف استاد السلام مباراة سوار الغيني بدلا من إقامتها في كوت ديفوار نظرا لرفض كاف إقامة المباراة على ملعب الفريق لعدم موافته للشروط.

وبذلك يتصدر الزمالك المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه أبو سليم وساجرادا ولكل فريق منهما 3 نقاط.

ويتذيل سوار الترتيب بدون رصيد بعد مرور جولتين.

وصف المباراة

تصدى حارس سوار بثبات في الدقيقة الرابعة لتسديدة شيكابالا.

وفي الدقيقة التاسعة أرسل قائد الأبيض عرضية متقنة على رأس أحمد سيد "زيزو" الذي سجل برأسية هدف التقدم للزمالك.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لعبد الله كامارا بعد تدخل قوي على يوسف أوباما في الدقيقة 22.

كامارا تدخل مجددا بقوة على محمود علاء لكن لم يشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 30 مرر زيزو كرة قصيرة لشيكابالا على حدود منطقة الجزاء للأخير الذي سدد كرة هدف على طريقته الخاصة في الشباك.

وأصبح شيكابالا ثالث هدافي الأبيض تاريخيا في المسابقات الإفريقية برصيد 12 هدفا.

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شيكابالا بمهارة فائقة يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك سوار #كأس_الإتحاد_الإفريقي pic.twitter.com/4NWcp0MzKR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023

وأشهرت بطاقة صفراء ثانية للاعب جديد من سوار بعد التدخلات القوية وكانت من نصيب أبو بكر كونتيه عقب تدخل قوي على نبيل عماد في الدقيقة 32.

وأجرى سوار تغييرا اضطراريا في الدقيقة 40 بخروج كيمو كوندي بدلا من جبريل سيلا بسبب الإصابة.

ومن ثم أشهرت بطاقة صفراء جديدة لكن في وجه محمود علاء ثم يوسف إبراهيم أوباما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأبيض بهدفين.

الشوط الثاني

دفع معتمد جمال المدير الفني لزمالك بمحمد عبد الغني في بداية الشوط الثاني بدلا من أوباما.

ولم يستغل الجزيري خطأ الدفاع وسدد كرة ارتطمت في القائم في الدقيقة 51 ثم ارتطمت بالمدافع نحو ركنية.

وبعد دقيقة واحدة سجل الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 52 برأسية بعد ركنية نفذها زيزو ومهدها نبيل عماد برأسية أودعها التونسي في الشباك.

وأجرى جمال 3 تغييرات مع مرور 60 دقيقة من بداية اللقاء فأشرك سيد عبد الله وناصر منسي وإبراهيما نداي بدلا من محمد عبد الشافي وشيكابالا وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 69 خرج شيخ ديانج حارس سوار متأثرا بالإصابة وعوضه مومو كومباسا في حراسة مرمى أصحاب الأرض.

وبعد 3 دقائق أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه أبو بكر ياتارا بعد تدخل عنيف هوائي على رأس زيزو.

وفي الدقيقة 75 مرر سيد عبد الله بينية متقنة لنداي الذي انفرد وسدد كرة أرضية سكنت الشباك معلنا الهدف الرابع.

وخرج عمر جابر بعد الهدف مباشرة وعوضه حاتم سكر في آخر تغييرات الزمالم باللقاء.

الربع ساعة الأخيرة لم تشهد أي جديد باللقاء الذي انتهى بتفوق الأبيض وصدارة مبكرة بعد مرور جولتين.