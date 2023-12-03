انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:55

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني

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نهاية المباراة

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ق86. ليفاندوفسكي يهدر فرصة هدف رصاصة الرحمة أمام المرمى.

ق80. الحارس يتألق ويمنع هدف التعادل لأتليتكو من ركلة حرة نفذها ممفيس ديباي.

ق57. تسديدة أرضية من رافينيا ترتد من القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. أوبلاك يتألق ويتصدى لفرصة الهدف الثاني من جواو فيليكس من أمام المرمى مباشرة بعد تمريرة جوندوجان.

ق28. جوووول أول لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس بعد انفراد بالمرمى ووضع الكرة من فوق أوبلاك.

ق12. عرضية من كوندي يقابلها ليفاندوفسكي مباشرة خارج المرمى.

ق5. أراوخو ينقذ فرصة الهدف الأول لأتليتكو من على خط المرمى.

ق1. رافينيا يهدر فرصة الهدف الأول لبرشلونة بعد توغل رائع في دفاعات أتليتكو.

بداية المباراة بعد قليل

أتليتكو مدريد برشلونة الدوري الإسباني
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