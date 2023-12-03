كولوسيفسكي: الشوط الثاني كان لا يصدق.. ويجب أن نتعلم من المباراة

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 21:44

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي - توتنام - مانشستر سيتي

يرى ديان كولوسيفسكي لاعب توتنام أن فريقه عليه أن يتعلم من مواجهة مانشستر سيتي.

وتعادل توتنام مع مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لكل فريقه على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كولوسيفسكي هدف التعادل في الدقيقة الـ 90 لتوتنام برأسية.

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وقال كولوسيفسكي عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كان الشوط الثاني لا يصدق من جانبنا وأنا فخور باللاعبين وعلينا حقا أن نلعب بهذه الطريقة طوال الموسم".

وتابع "الأمر كان صعبا عندما تأخرنا في النتيجة ولكن الشوط الثاني كان لا يصدق، وكان من السيء جدا أن نستقبل الهدف الثالث لو كنا قد استمرينا بنفس الطريقة كنا سنفوز بالمباراة وعلينا أن نتعلم من ذلك".

وأضاف "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نتعلمها ولكن إذا تمكنا من تعلم كيفية التحسن ذهنيا فسنكون في القمة".

وأتم "العودة في المباراة؟ لا شيء الأفضل دائما أن تفكر بأقل قدرا ممكن وسيقوم الله بالعمل".

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز
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