بوستيكوجلو: كنا محظوظين في الشوط الأول.. ولم نلعب جيدا ضد مانشستر سيتي

اعترف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنام أن فريقه كان محظوظا في الشوط الأول وكذلك لم يلعب جيدا أمام مانشستر سيتي.

وتعادل توتنام ضد سيتي 3-3 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال بوستيكوجلو لشبكة "سكاس سبورتس" الإنجليزية عقب المباراة: "لقد كانت مباراة ممتعة، كنا محظوظين بالتأخر بفارق هدف واحد في الشوط الأول، وكان من الممكن أن يتفوق علينا السيتي في تلك الفترة، وهو أمر مشابه قليلا لما حدث لنا ضد أستون فيلا الأسبوع الماضي".

وأضاف "لقد تماسكنا، وكان الشوط الثاني أفضل كثيرا، وتحكمنا بشكل أكبر بكثير والفريق كان لديه ثقة أكثر، لقد حصلنا على مكافأتنا العظيمة بالنسبة للاعبين".

وتابع "شخصيتنا؟ لقد كان الأمر كذلك طوال العام، وقد أخفت النتائج القليلة الماضية ذلك قليلا ولكننا في حالة أفضل مما سبق".

وأكمل "لقد طلبت من اللاعبين اللعب في مراكز غير مألوفة ولكننا نلعب كرة قدم جيدة، أعتقد أن الشخصية كانت موجودة طوال العام ولكننا بالتأكيد كنا بحاجة إليها اليوم".

وتابع "لم نكن قريبين من مستوانا ومعاييرنا، ولذلك سيفعل سيتي ذلك بك لأنهم فريق لا يصدق، أنهم يضغطون عليك ولم يخسروا الكثير من المباريات هنا في ملعب الاتحاد".

وأنهى حديثه قائلا: "في الشوط الثاني، كان لدينا المزيد من الثقة في أنفسنا وفي الفريق الذي نريد أن نكون عليه، ثم وجدنا طريقا للعودة إلى المباراة والنتيجة".

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

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