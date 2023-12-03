إثارة = مباريات سيتي.. توتنام يخطف نقطة أمام مانشستر بقمة الـ 6 أهداف

الأحد، 03 ديسمبر 2023 - 20:41

كتب : FilGoal

ديان كولوسيفسكي - توتنام - مانشستر سيتي

تريد الإثارة، شاهد مباريات القمة لـ مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بطل الدوري تعادل مع توتنام بنتيجة 3-3 في الجولة 14 على ملعب الاتحاد.

مباريات سيتي الكبيرة الأخيرة انتهت بإثارة بالغة، مع تشيلسي بنتيجة 4-4 ومع ليفربول بنتيجة 1-1 وأخيرا توتنام 3-3.

سجل أهداف سيتي: سون هيونج مين بالخطأ في مرماه، وفيل فودين وجاك جريليش.

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وسجل أهداف توتنام: سون هيونج مين وجيوفاني لو سيسلو وديان كولوسيفسكي.

وتراجع سيتي للمركز الثالث بعد التعادل الثالث تواليا برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر.

فيما ارتقى توتنام للمركز الخامس برصيد 27 نقطة وأوقف نزيف النقاط بعد 3 هزائم.

التشكيل

اعتمد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على إرلينج هالاند وسط ثلاثي هجومي.

وتواجد جاك جريليش على مقاعد بدلاء سيتي حيث بدأ جيريمي دوكو عوضا عنه.

وبدأ بن ديفيز وإيمرسون رويال في مركزي قلب الدفاع للديوك اللندنية بدلا من كريستيان روميرو وميكي فان دي فين الغائبان للإيقاف والإصابة على الترتيب.

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وصف المباراة

دخل مانشستر سيتي اللقاء بقوة وبحث عن هدف مبكر وهدد جيريمي دوكو مرمى الضيوف بتسديدة أبعدها فيكاريو لركنية في الدقيقة السادسة.

استغل الديوك المرتدة عقب الركنية مباشرة وبعد تمريرة طولية من ديان كولوسيفسكي انطلق سون صوب المنطقة عقب التفوق على دوكو الذي عاد لتأدية التغطية الدفاعية وسجل في الشباك مباشرة.

هدف رفع رصيد الكوري لـ 9 في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري في المركز الثالث بترتيب الهدافين خلف إرلينج هالاند (14) ومحمد صلاح (10).

لم ينتظر سيتي كثيرا من أجل التعادل، فقط 137 ثانية ومن ركلة ثابتة نفذها خوليان ألفاريز ارتطمت بجسد الكوري الجنوبي وسكنت الشباك معلنة التعادل في الدقيقة التاسعة.

وأهدر هالاند بغرابة فرصة الهدف الثاني، حيث استغل برناردو سيلفا خطأ الدفاع وأرسل عرضية للنرويجي في مواجهة المرمى، لكن تسديدة هالاند مرت بجوار القائم في الدقيقة 13.

وتدخل روبن دياز في الوقت المناسب في الدقيقة 23 وأبعدها عرضية برينان جونسون من أمام المرمى وحولها لركنية.

وكاد دوكو أن يسجل هدفا رائعا بتسديدة قوية مقوسة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء لكن القائم تعاطف مع فيكاريو ليظل التعادل قائما في الدقيقة 29.

واستطاع أصحاب الأرض قلب النتيجة في الدقيقة 32 بعد سلسلة من التمريرات التي وصلت ألفاريز وأرسل عرضية لفودين في مواجهة المرمى ليسجل بسهولة هدف سيتي الثاني.

وتصدى القائم الأيمن لفيكاريو مجددا لتسديدة ألفاريز في الدقيقة 35.

وواصل هالاند الإهدار بتسديدة أعلى العارضة في الدقيقة 37 بعد عرضية من ألفاريز، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيتي بنتيجة 2-1.

في الشوط الثاني دفع بوستيكوجلو بتغيير أول بمشاركة بيير هويبيرج بدلا من براين خيل.

وكاد أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثالث ببراعة لسيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لكن الحارس أبعدها لركنية.

وبعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني خرج دوكو متأثرا بالإصابة وشارك جاك جريليش عوضا عنه.

هدأت أحداث المباراة قليلا، لكن أحياها جيوفاني لو سيلسو مرة أخرى بهدف التعادل في الدقيقة 69 بتسديدة أرضية على يمين إيدرسون.

بيب أجرى تغييرا ثانيا بمشاركة ريكو لويس بدلا من فيل فودين في الدقيقة 73.

ورد المدرب الأسترالي بمشاركة أوليفر سكيب بدلا من لو سيلسو في الدقيقة 79.

وعاد سيتي للمقدمة مجددا في الدقيقة 81 بعد عرضية أرضية من هالاند من الجهة اليمنى وأودعها جريليش في الشباك مسجلا الهدف الثالث لسيتي.

سعى سيتي لتأمين الفوز فشارك ناثان أكي وماتيو كوفاسيتش بدلا من يوشكو جفارديول وألفاريز في الدقيقة 87.

بينما شارك ريتشارلسون بدلا من بيسوما.

وفي الدقيقة 90 وبرأسية كولوسيفسكي بعد عرضية جونسون أدرك الديوك التعادل وخطف نقطة تعادل مثيرة.

واشتعل غضب هالاند في الدقائق الأخيرة عقب قرار الحكم بعدم إتاحة الفرصة واحتساب خطأ له في منتصف الملعب، ما تسبب في حصوله على بطاقة صفراء.

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
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